الجيش الصومالى يستعيد عددا من القرى استولت عليها «حركة الشباب»

استعاد الجيش الصومالي قرى فاصلة بين إقليمي شبيلي الوسطى وهيران وسط البلاد، بعد سيطرة "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر عسكرية قولها إن "قوات الجيش الصومالية استعادت قرى فاصلة بين إقليمي شبيلي الوسطى وهيران بوسط البلاد من أيدي فلول ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وأضافت أن "الجيش ضبط أثناء توغله في تلك المناطق المأهولة عددا من عناصر المتمردين، كما صودرت أسلحة وذخائر تابعة للإرهابيين".

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة ورعاية المجتمع الصومالية، إنه تم تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 18 ألفًا و373 حالة.



وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال الساعات السابقة، ليبلغ إجمالي الوفيات 1023 حالة، كما تم تسجيل 74 حالة تعافٍ لتصل الحصيلة المتماثلة للشفاء إلى 9 آلاف حالة .

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.