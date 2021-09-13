الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مسؤول روسى: مستوى الإشعاع «طبيعى»

اختبار كوريا الشمالية
اختبار كوريا الشمالية صاروخ كروز

أعلن مصدر مسؤول في إقليم بريمويه الروسي المتاخم لشبه الجزيرة الكورية شرقي البلاد، أن اختبار كوريا الشمالية صاروخ "كروز" مؤخرا، لم يؤثر على مستوى الإشعاع الطبيعي في الإقليم. 

 

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المسؤول قوله إن "المستوى الإشعاعي في بريموريه خلال عطلة نهاية الأسبوع كان طبيعيا، والآن هو بين 10 و11 ميكرو آر/ساعة، وهو ما يتوافق مع المؤشرات الطبيعية".

 

وأجرت كوريا الشمالية فجر يوم الإثنين اختبار صاروخ جديد بعيد المدى من نوع "كروز".

 

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن أكاديمية علوم الدفاع أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "كروز" بعيد المدى تم تطويره حديثا.

 

وشارك مسؤولون وعلماء بارزون من قطاع علوم الدفاع في الإطلاق التجريبي.

 

وفي سياق متصل، أجرت كوريا الشمالية فجر اليوم الإثنين اختبار صاروخ جديد بعيد المدى من نوع "كروز".

 

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية، إن أكاديمية علوم الدفاع أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "كروز" بعيد المدى تم تطويره حديثا.

 

وشارك مسؤولون وعلماء بارزون من قطاع علوم الدفاع في الإطلاق التجريبي.

 

وأفادت الوكالة الرسمية بأنه تم تطوير هذا السلاح الاستراتيجي ذي الأهمية الكبرى في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية لتطوير علوم الدفاع وتطوير نظام الأسلحة التي اقترحها مؤتمر الحزب الثامن، وفقا لدراسة علمية وعملية تطوير نظام أسلحة موثوقة خلال العامين الماضيين.

 

وأوضحت أنه خلال هذه التجربة تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الجزئية التفصيلية بالإضافة إلى عشرات من اختبارات القذف المعتمدة على المحرك، واختبارات الطيران المختلفة، واختبارات التوجيه التجريبية، واختبارات الطفو القتالية.

 

وشددت الوكالة الرسمية على أن تطوير نظام الأسلحة هو وسيلة ردع فعالة لضمان أمن كوريا الشمالية بشكل أكثر إحكامًا وقوة لقمع العمل العسكري ضد البلاد من خلال القوات المعادية.

روسي مستوى بعد مالي شمال صاروخ طبيعي مسؤول روسي الإشعاع

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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