الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 أطفال وتقتحم مستشفى شرقى القدس

ذكرت مصادر فلسطينية أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة أطفال واقتحمت مستشفى المقاصد في بلدة الطور في القدس المحتلة".

ووفقًا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، أفادت مصادر فلسطينية بأنه اندلعت مواجهات عقب دهس مستوطن شابا من البلدة في وقت سابق من اليوم، واعتقلت ثلاثة أطفال لم تعرف هويتهم حتى اللحظة.

وأَضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت كذلك مستشفى المقاصد في البلدة، بحجة البحث عن شبان.

وفي سياق منفصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق عن تمكن 6 أسرى فلسطينيين، فجر اليوم الإثنين، من الهروب من أحد السجون شمالي إسرائيل، بينما بدأت قوات الاحتلال عمليات واسعة النطاق بحثًا عن الأسرى الفارين.

ومن بين الفارين القياي السابق في "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح، زكريا الزبيدي، و 5 آخرون ينتمون إلى حركة "الجهاد الإسلامي"، حيث تمكن 6 أسرى فلسطينيين من حفر نفقا من داخل سجن "جلبوع" إلى خارجه في منطقة بيسان، شمالي إسرائيل حيث استغرقت عملية الحفر فترة طويلة.

كما نشرت الشرطة الإسرائيلية أسماء الفارين وصورهم لمحاولة العثور عليهم، كما استعانت بطائرات مروحية وأخرى مسيرة بحثًا عن الأسرى الفارين، فضلًاعن نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة.

وفي سياق منفصل، قررت الرئاسة الفلسطينية بعد سلسلة اجتماعات رسمية شملت الجهات الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شئون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية، عدم الاعتراف ورفض مشروع التسوية الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

ودعت الرئاسة أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة، إلى عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع "التسوية" الإسرائيلي؛ لأنه يمثل جزءًا خطيرًا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان "القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل".

وأكدت الرئاسة، أنه سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظًا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه.