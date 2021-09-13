وكيل وزارة الخارجية السودانية يزور موسكو خلال الشهر الجارى

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن وكيل وزارة الخارجية السودانية محمد شريف سيزور العاصمة الروسية موسكو لحضور اجتماع لجنة الشؤون السياسية المنبثقة عن وزارتي خارجية روسيا والسودان.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الخارجية السودانية قوله إن "اللجنة السياسية لوزارتي الخارجية السودانية والروسية ستجتمع في موسكو يوم 21 سبتمبر".

وكانت وكالة "فرانس برس" الفرنسية ، قالت إن الخرطوم تسعى إلى إدخال تعديلات جوهرية على الاتفاقية المبرمة مع موسكو بشأن إنشاء مركز إمداد للبحرية الروسية في بورتسودان على البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في الجيش السوداني قوله إن وزارة العدل السودانية أوصت بتعديل الاتفاقية التي تم توقيعها في عهد الرئيس السابق عمر البشير، موضحا أن حكومة الخرطوم طلبت من موسكو تقديم مساعدات اقتصادية بقيمة خمسة مليارات دولار لبنك السودان المركزي مقابل استخدام القاعدة خمس سنوات.

وذكر المصدر أن الحكومة السودانية تعترض على الاتفاقية الحالية نظرا لـ"عدم وجود ثمار من ورائها مقابل إعطاء روسيا هذا الموقع الاستراتيجي".

وفي وقت سابق، أنهت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان، اليوم السبت، خدمة 840 من العاملين بعدد من المؤسسات، ضمن جهود اللجنة لتنقية مؤسسات الدولة من العناصر التخريبية التابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وبحسب قرار لجنة تفكيك نظام الإخوان، تم إنهاء خدمة 74 شخصا من العاملين بمصلحة الأراضي بولاية الخرطوم، و21 من الهيئة الإشرافية لنظافة ولاية الخرطوم، و43 بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، بجانب إنهاء خدمة 149 من العاملين بديوان الضرائب، و23 بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية القطاع الحكومى و45 القطاع الخاص، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وإلى جانب ذلك، أنهت اللجنة خدمة 10 موظفين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب و79 شخصا من وكالة السودان للأنباء و207 أشخاص بالخطوط الجوية السودانية و23 عاملا في سلطة الطيران المدنى و122 عاملا بشركة مطارات السودان القابضة والشركات التابعة لها و27 بشركة السكر السودانية و17 آخرين بوزارة الرى والموارد المائية وحدة تنفيذ السدود.