السودان يرجح التوصل لاتفاق مع أرامكو لتوريد النفط بأسعار تفضيلية

أعلنت وزارة الطاقة السودانية أن الخرطوم تتوقع التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع شركة "أرامكو" السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية للسودان.

وقالت الوزارة إن "مختصين في مجال الطاقة من البلدين وقعوا مذكرة تفاهم للطاقة بشكل عام، وإن الاتفاقية المستهدفة مع أرامكو تهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة ومستدامة من المشتقات النفطية للسودان".

وأضافت أنه تمت مناقشة الاتفاقية على خلفية تحرير السودان لسوق الوقود في الآونة الأخيرة، مضيفة أن شركة "أكوا باور" السعودية تتطلع إلى فرص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

ويزور السودان وفد من المسؤولين والشركات السعودية لمدة يومين لإجراء محادثات حول الاستثمارات المحتملة في قطاعات الزراعة، والطاقة والتعدين، والتكنولوجيا.

و في وقت سابق ، أنهت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان، اليوم السبت، خدمة 840 من العاملين بعدد من المؤسسات، ضمن جهود اللجنة لتنقية مؤسسات الدولة من العناصر التخريبية التابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

و بحسب قرار لجنة تفكيك نظام الإخوان، تم إنهاء خدمة 74 شخصا من العاملين بمصلحة الأراضي بولاية الخرطوم، و21 من الهيئة الإشرافية لنظافة ولاية الخرطوم، و43 بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، بجانب إنهاء خدمة 149 من العاملين بديوان الضرائب، و23 بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية القطاع الحكومى و45 القطاع الخاص، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

و إلى جانب ذلك، أنهت اللجنة خدمة 10 موظفين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب و79 شخصا من وكالة السودان للأنباء و207 أشخاص بالخطوط الجوية السودانية و23 عاملا في سلطة الطيران المدنى و122 عاملا بشركة مطارات السودان القابضة والشركات التابعة لها و27 بشركة السكر السودانية و17 آخرين بوزارة الرى والموارد المائية وحدة تنفيذ السدود.