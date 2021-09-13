ترامب: مجانين واشنطن أصعب فى التعامل من قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حديث لشبكة "فوكس نيوز" إن التعامل مع زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية كان أسهل بكثير من التعامل مع "المجانين" في واشنطن.

وفي رده على سؤال حول أصعب التحديات التي واجهته خلال فترة حكمه، وما إذا كان التعامل مع موسكو وبكين وبيونج يانج صعبا، قال ترامب إن أصعب تحد كان "التعامل مع المجانين الموجودين لدينا".

وأضاف أن أصعب مهمة خلال فترة رئاسته كانت على الأرجح "التعامل مع أشخاص في واشنطن مثل نانسي بيلوسي، (رئيسة مجلس النواب)، وتشاك شومر (زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونجرس)".

و علي صعيد آخر، رفض ترامب، الإفصاح عما إذا كان يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه حدّد قراره بهذا الشأن.



وخلال زيارته، لدائرة شرطة نيويورك بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لأحداث 11 سبتمبر، قال ترامب، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيترشح في انتخابات 2024: "في الواقع، بالنسبة لي، هذا سؤال سهل.. أعرف ما سأفعله"، لكنه أشار إلى أنه ليس بإمكانه التصريح بقراره الآن بسبب القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" عبر موقعها الإلكتروني.



وقالت الصحيفة إن موعد إعلان ترامب قراره خوض الانتخابات من عدمه ليس واضحا بعد، مشيرة إلى تصريحه في وقت سابق بأن الإعلان قد يكون بعد انتخابات التجديد النصفي، العام المقبل.

وفي وقت سابق، كشفت شركة بث تلفزيوني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيعلق على مباريات الملاكمة والفنون القتالية، فيما قال الأخير إنه يحب المقاتلين العظماء وسيشارك أفكاره في هذا المجال.

وقالت شركة أمريكية للبث التلفزيوني، إن دونالد ترامب، المحب للرياضة، سيعلق بدءا من مساء السبت المقبل على سلسلة مباريات في الملاكمة في فلوريدا، مشيرة إلى أن إحدى المباريات ستشهد عودة بطل العالم السابق للوزن الثقيل إيفاندر هوليفيلد إلى الحلبة.