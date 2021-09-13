الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشمرى: الكاظمى وجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الانتخابية

الكاظمى
الكاظمى

أعلن الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة في العراق أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين في الانتخابات.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع" العراقية، قال في بيان صحفي إن "هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة عدد من الضباط مرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة".

 

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي ضمن جهود إبعاد المنظومة العسكرية عن الحراك السياسي الدائر في البلاد".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 3554 إصابة جديدة و51 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، و6789 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"،  أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و950 ألفا و765 حالة، والوفيات إلى 21 ألفا و496 حالة، والشفاء إلى مليون و822 ألفا و166 حالة بنسبة 93.4%.

 

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ عددهم 63 ألفا و827 شخصا، ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و64 ألفا و600 شخص.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

 

خلال ضباط حملات اتهم مرشحي مرشح الانتخابية مرشحين الكاظمي الشمري حجز

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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