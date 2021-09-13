الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«ناسا» تجرى تجارب لـ«تاكسى طائر»

تاكسى طائر
تاكسى طائر

اختبرت "ناسا" في إطار بحوث تكنولوجيا الدرونات مروحية مصممة لتكون تاكسي طائرا.

 

وأشار موقع" سبيس دوت كوم " إلى أن الاختبار على طائرة لم تطلق عليها أي تسمية بعد تم في قاعدة الطيران الكهربائي لشركة "جوبي" التي تعمل على تطوير التكنولوجيا مع "ناسا" منذ عشر سنوات.

 

وستقوم الطائرة التي تشبه نسخة مضخمة من الدرون المزود بست أقراص دوارة بتجارب الطيران في قاعدة الشركة بالقرب من منطقة بيغ سور الجبلية في كاليفورنيا، وتعد من التجارب الأولى على هذا النوع من الطائرات.

 

وقام الباحثون بتطوير نوع من المركز السمعي المتنقل لتعقب المركبة الطائرة بـ50 مكبرا للصوت وجمع البيانات حول الضجيج الذي تصدره.

 

ويعتبر الضجيج عاملا مهما في تبني رحلات الإقلاع والهبوط العامودية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت "ناسا"  أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي يأمل علماء الفلك أن يدشن عصرا جديدا من الاكتشافات، سيُطلق في 18 ديسمبر.

 

وينطلق المرصد الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، وهو مشروع مشترك بين وكالات الفضاء الأميركية والأوروبية والكندية، على صاروخ أريان 5 من المحطة الفضائية في غويانا الفرنسية.

 

ويقبع التلسكوب حاليا في منشأة بمنطقة ريدوندو بيتش في ولاية كاليفورنيا بانتظار الشحن.

 

وقال جريجوري روبنسون مدير برنامج تلسكوب جيمس ويب في "ناسا" في بيان، إن هذا المشروع "مهمة نموذجية تشكل مثالا للمثابرة".

 

كذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة "أريان سبايس" ستيفان إسرائيل، "يشرفنا للغاية أن نطلق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا حول المدار مع أريان، وهي سابقة لـ+أريان سبايس+ وفريق الفضاء الأوروبي".

 

ويريد الباحثون استخدام التلسكوب الفضائي، وهو الأكبر والأقوى على الإطلاق، للغوص في الماضي السحيق على مدار 13.5 مليار سنة لرؤية النجوم والمجرات الأولى التي تشكلت بعد بضع مئات ملايين السنين عقب الانفجار العظيم.

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