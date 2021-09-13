السعودية: ندعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووى

أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن دعم بلاده للجهود الدولية الرامية إلى منع إيران من امتلاك السلاح النووي، معتبرا أن "طهران لم تحترم الاتفاق النووي معها".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي ألكسندر شاللنبيرج في الرياض، قال بن فرحان إن "السعودية قلقة إزاء التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه طهران من سلمية برنامجها النووي".

وأردف قوله: "الاتفاق النووي على سلبيته لم تحترمه إيران".

وفي الملف اليمني، قال إن "المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية (جماعة أنصار الله)".

وأشار إلى أن "المليشيات الحوثية تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي والدمام".

وتطرق إلى اقتراح الرياض وقفا شاملا للنار في اليمن، مؤكدا أن جماعة "أنصار الله" لم تلتزم به".

وأعرب عن رفض المملكة القاطع لـ"استخدام المليشيات الحوثية الشعب اليمني رهينة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 545 ألفًا و992 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 95 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 535 ألفًا و78 حالة.

وسجَّلت السعودية 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 8.623 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 2.291 حالة، من بينها 508 حالات حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 39.348.410 جرعة حتى الآن.

وحثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.