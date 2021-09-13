الرئيس العراقى: الوضع الحالى فى البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام

اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن الوضع الحالي في العراق غير مقبول وغير قابل للدوام.



وقال صالح - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن هناك نقاشات سياسية ومجتمعية حول ضرورة مراجعة الدستور، موضحًا أن الدستور فيه الكثير من الإيجابيات، ولكنه به أيضًا خلل بحاجة إلى معالجات.



وأضاف أن المرحلة القادمة في العراق حاسمة، ولا بد من الإقرار بوجود خلل بنيوي في منظومة الحكم، وضرورة الانطلاق نحو الإصلاح، مشيرًا إلى أن الحراك الشعبي نجح في التأكيد على ضرورة إصلاح الوضع السياسي والمطالبة بالانتخابات المبكرة.



وتابع صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ عام 2003 وحتى الآن تصل إلى نحو تريليون دولار، وتشير التقديرات إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تُقدر بنحو 150 مليار دولار، لافتًا إلى ضرورة العمل على استعادة الأموال المنهوبة.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 3554 إصابة جديدة و51 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، و6789 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و950 ألفا و765 حالة، والوفيات إلى 21 ألفا و496 حالة، والشفاء إلى مليون و822 ألفا و166 حالة بنسبة 93.4%.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ عددهم 63 ألفا و827 شخصا، ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و64 ألفا و600 شخص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.