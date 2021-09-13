الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يلتقى بنيافة الأنبا باخوميـوس (صور)

محافظ مطروح يلتقى
محافظ مطروح يلتقى بنيافة الأنبا باخوميـوس

هنأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، نيافة الأنبا  باخوميـوس،  بمرور ٥٠ عامًا على رسامته مطرانًا للبحيرة ومطروح وشمال أفريقيا، وذلك خلال زيارته لمطروح للاحتفال  ببداية العام القبطي الجديد " عيد النيروز ".

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محافظ مطروح يلتقى بنيافة الأنبا باخوميـوس

وأعرب محافظ مطروح، خلال لقائه بمطران البحيرة ومطروح وشمال أفريقيا بكنيسه السيدة العذراء، عن ترحيبه وسعادته بزيارة نيافته لمطروح، مع تمنياته له بالصحة والعافية  مؤكدًا على روح المحبة وقوة النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر  التي عبرت كافة المحن والتحديات.

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محافظ مطروح يلتقى بنيافة الأنبا باخوميـوس

وأكد محافظ مطروح على جهود القيادة السياسية المخلصة في الحفاظ  على الوطن والتنمية في كافة الأنحاء، والإيمان بأهمية التنمية المحلية مع تعظيم  دور المشاركة المجتمعية والتعاون مع جهود الدولة في الوصول إلى كافة المناطق وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 وأشار محافظ مطروح إلى  تعظيم دور المجتمع المدنى في جهود التنمية وبناء الإنسان من خلال عدة مبادرات كالمشاركة في جهود محو الأمية والتعليم وغيرها. 

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محافظ مطروح يلتقى بنيافة الأنبا باخوميـوس

وقدم الأنبا باخوميوس، الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على جهود وخطوات التنمية بالمحافظة في كافة القطاعات، بما يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية بمطروح. 

 وأشاد بجهود تنمية واحة سيوة كمقصد سياحي عالمي مع مراعاة الحفاظ على الطابع البيئي وجهود تطوير طريق سيوة وازدواجه بما ييسر الوصول إليها ويشجع حركة النقل و السياحة لسيوة مع أهميته الاقتصادية والسياحية.

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محافظ مطروح يلتقى بنيافة الأنبا باخوميـوس

من جانبه، أهدى الأنبا باخوميوس درع إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديرًا لجهوده في تنمية المحافظة في جميع القطاعات ورعايته واهتمامه بتلبية احتياجات المواطنين. 

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محافظ مطروح يلتقى بنيافة الأنبا باخوميـوس
محافظ مطروح كنيسة السيدة العذراء الأنبا باخوميوس عيد النيروز مطران البحيرة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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