الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوندوليزا رايس: الولايات المتحدة أكثر أمانًا مما كانت عليه قبل 11 سبتمبر

أحداث 11 سبتمبر
أحداث 11 سبتمبر

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، إن الولايات المتحدة باتت أكثر أمانًا مما كانت عليه قبل هجمات 11 سبتمبر، على الرغم من مخاوفها من فقدان أمريكا لـ"أعينها و آذانها" في أفغانستان بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن العسكري من كابول الشهر الماضي.

وخلال ظهورها في برنامج "حالة الاتحاد"، أكدت رايس أن إنشاء وزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ساعدا في حماية الولايات المتحدة من الهجمات المستقبلية، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

كما أشادت "رايس" بتفكيك تنظيم القاعدة الإرهابي الذي نفذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، و قالت: "حرمانهم من أراضي أفغانستان يعني أنهم لا يستطيعون التدريب و لا يمكنهم العمل بالطريقة التي فعلوها في ذلك اليوم".

و أضافت: "الجزء الذي لا يجعلني أشعر براحة كبيرة هو أننا فقدنا عيوننا و آذاننا على الأرض في أفغانستان؛ مما ساعدنا على معرفة مكان وجود الإرهابيين، و مما سمح لنا بإدارة أنواع العمليات التي يتعين علينا القيام بها".

و مع ذلك، شددت "رايس" على أن الولايات المتحدة لا تزال أكثر أمانًا مما كانت عليه قبل هجمات 11 سبتمبر.

و تابعت حديثها قائله : "لقد فقدنا مطار بجرام و مطارات أخرى كانت قادرة على السماح لنا بإجراء عمليات معينة، حتى عمليات الطائرات بدون طيار، ولذا سأكون أول من يقول إننا فقدنا بعض القدرات، لكن هذا لا ينبغي أن يقلل من القدرات التي لا تزال لدينا، نحن ما زلنا أكثر أمانًا، و آمل أن نبقى آمنين في المستقبل".

و تأتي تصريحات "رايس" بعد يوم من احتفال الولايات المتحدة بالذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة أكثر من 3000 أمريكي.

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