الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بنجلاديش تسجل 1871 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 51 شخصا

بنجلاديش
بنجلاديش

أعلنت السلطات الصحية في بنجلاديش،  تسجيل 1871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و530 ألفا و413 حالة على مستوى البلاد.


وأوضحت السلطات الصحية -حسبما ذكرت صحيفة "بروثوم ألو" المحلية البنغالية على موقعها الإلكتروني- أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26 ألفا و931 حالة.


وأشارت إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي بلغت مليونا و478 ألفا و821 حالة، بعد تعافي 3586 مريضا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جديدة جديد وفاة على غالي صحيفة إلكتروني خلال فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا المستجد بنجلاديش حالات الإصابة بفيروس كورونا إصابة بالفيروس إجمالي الوفيات إصابة جديدة بكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

استعلم.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والكليات المتاحة

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبون: «شهرت بينا»

أصالة تكشف كواليس زوجها الجديد من الشاعر العراقى فائق حسن

وزير التعليم يصدر 13 قرارًا بشأن العام الدراسى الجديد

فرج عامر يتعرض لحادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثالث.. إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل (فيديو)

عضو «الحركة الإسلامية».. من هو العربى المنتخب رئيسًا لإحدى لجان الكنيست؟

«ما يمسكم يمسنا».. هكذا أحيت إسرائيل الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر (صور)