رئيسة وزراء اسكتلندا: لن يُقام استفتاء آخر على الاستقلال عن بريطانيا حاليا

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون، إنها لن تُقيم استفتاء ثانيا على الاستقلال الاسكتلندي عن المملكة المتحدة حتى يتم رفع القيود الاجتماعية الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وخلال مؤتمر إلكتروني للحزب الوطني الاسكتلندي، عبَّر عدد من الحضور عن دعمهم لدعوى تنادي بسن مشروع قانون مقترح "في أقرب وقت ممكن" لإجراء استفتاء على الاستقلال عن المملكة المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.



ومن جانبها، قالت رئيسة الحزب نيكولا ستورجون إنه لتحصل حملات الاستفتاء على التركيز الملائم من الشعب الاسكتلندي، فإنه من الضروري ألا تكون البيئة العامة في البلاد تُلزم المواطنين بتصرفات معينة في حياتهم اليومية.



وأوضحت ستورجون: "هذا (التأجيل) ليس فقط بشأن سلامة مراكز الاقتراع، لكن أيضا للتأكد أنه بينما تواجه البلاد هذا القرار الهام والكبير حول مستقبلها ستكون قادرة على التركيز بشكل مناسب وغير منشغلة بأزمة كوفيد".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.