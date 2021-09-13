جنوب إفريقيا تخفف قيود كورونا مع انحسار موجة الإصابات الثالثة

قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا في خطاب أذاعه التلفزيون إن بلاده ستخفف قيود كورونا و تقلل ساعات حظر التجول على مستوى البلاد اعتبارا من غد الاثنين بعد تراجع الإصابات.

وأضاف الرئيس أن السلطات ستمدد أيضا ساعات بيع المشروبات الكحولية، مما يزيد من تخفيف القيود التي فرضتها في يونيو لمكافحة الموجة الثالثة من الإصابات الناجمة عن تفشي السلالة دلتا.

وقال رامابوسا "في حين أن الموجة الثالثة لم تنته بعد، فقد شهدنا انخفاضا مستمرا في الإصابات في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وسجلت السلطات 3961 إصابة جديدة اليوم الأحد، مقارنة مع ذروة بلغت حوالي 26500 إصابة يوميا في أوائل يوليو.

وسيبدأ حظر التجول من 11 مساء، أي بعد ساعة من الموعد المقرر حاليا، في حين سيبقى موعد انتهائه عند الرابعة صباحا.

ودعا رامابوسا الناس إلى الإقبال على التطعيم قائلا إن هناك جرعات كافية للجميع لكن لم يحصل على الجرعات كاملة سوى سبعة ملايين فقط من بين أكثر من 60 مليون نسمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.