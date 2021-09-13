العنانى: سمعة المقصد السياحى وسلامة السائحين على قمة أولويات الوزارة

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار ٱنه حصل حتى الآن ٨٣٠ فندق من ١٢٠٠ فندق في مصر على شهادة السلامة الصحية، موضحا أن الوزارة تقوم بمعاقبة وإغلاق المنشأة المخالفة لهذه الضوابط، حيث أن سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري على قمة أولويات الوزارة.

وأضاف العناني في تصريحات صحفية، أنه يتم حالياً من قبل لجان وزارة السياحة والآثار إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً لمعايير التصنيف HC) Hospitality Criteria ) والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

كما ستبدأ الفنادق فى تطبيق وضع حد أدنى مقابل الإقامة في المنشآت الفندقية اعتبارا من 1 نوفمبر القادم وهو 28 دولار للفرد في الفنادق من فئة 4 نجوم و40 دولارا للشخص في الفنادق من فئة الـ 5 نجوم ويتم ذلك بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم الفنادق.

وأوضح العنانى أنه قد تم مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2022، لافتا إلى أنه يمكن أن تحصل 74 دولة على تأشيرة للدخول إلى مصر إلكترونيا ،حيث أنة قد تم مؤخرا إضافة 28 دولة ليصبح إجمالي الجنسيات التى يحق لهم التأشيرة الالكترونيه 74 جنسية.

يشار إلى أن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية الكترونياً مدعمة ب 8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة على استفسارت السائحين المختلفة، مع إتاحة ميزة الدفع الإلكتروني المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية وهي 25 دولار أمريكي للسفرة الواحدة أو 60 دولار للمتعددة السفرات، حيث أنه يتم إصدار التأشيرة فى مدة أقصاها ٧ أيام.

ويتمكن السائحين من الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

https://www.visa2egypt.gov.eg/