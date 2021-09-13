الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ألسن عين شمس تستقبل حملة الطب الوقائى لتطعيم طلاب الكلية ضد كورونا

ألسن عين شمس
ألسن عين شمس

استقبلت كلية الألسن بجامعة عين شمس، الحملة الطبية الموسعة التي أطلقتها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، في أولى خطوات  مواجهة الموجة الرابعة المتوقعة لفيروس كورونا المستجد covid19، و متحوراته، لتنفيذ خطة استباقية لمواجهة تداعيات الفيروس خلال فعاليات العالم الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.

 

وأصدر رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتوفير كافة الإمكانات لتنفيذ خطة مُحكمة لتوفير اللقاحات لكافة طلاب الجامعة،  قبل بداية العام الدراسي الجديد، وقام بتشكيل لجنة عليا تحت إشراف فريق طبي وقائي برئاسة الدكتور سامية عبده، نائب مدير المستشفيات، ورئيس وحدة مكافحة العدوي، بالجامعة، لتنفيذ عملية انتشار موسعة بمعرفة فرق طبية متخصصة مزود بكافة الإمكانيات اللازمة لحفظ اللقاحات من سيارات مجهزة بثلاجات لحفظ عبوات اللقاحات، وانتشارها في كليات الجامعة لتطعيم كافة منتسيبها في أماكن عملهم لضمان عدم تعطل عجلة العمل، إلى جانب توفير الوقت والجهد على منتسبي الجامعة وعدم تكدسهم في مكان واحد.

 

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، عميد كلية الألسن، أن إدارة الكلية قامت بالتنسيق مع وحدة مكافحة العدوى التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، لاستقبال الفريق الطبي وتقسيم طلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة بالكلية في كشوف على مدار عدة أيام لتطعيمهم بالكلية وفق الإجراءات الاحترازية المكثفة، على أن يتم تطعيم الطلاب المستجدين مع مرحلة الكشف الطبي الدورى أثناء تقديمهم أوراقهم لتجنب التجمعات الكبيرة.

 

وكانت الدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقها الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وناهد حمودة، أمين الكلية، في استقبال الفريق الطبي صباح اليوم، واطمآنت على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بالتنسيق مع إدارات الكلية المختلفة من الدفاع المدني والأمن الإداري، بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، لضمان جودة تنظيم دخول و خروج الطلاب من قاعة التطعيمات.

 

وأوضحت أن اليوم تم تطعيم طلاب قسمى اللغة الانجليزية و الفرنسية و بلغ عددهم نحو ١٧٣ طالبًا وطالبة، على أن يتم تطبيق قواعد التطعيم على باقي الطلاب تباعًا خلال الأيام القادمة قبل بداية العام الدراسي.

 

العام الدراسي مستشفيات شئون التعليم والطلاب عين شمس مكافحة العدوى جامعة عين شمس فيروس كورونا التنسيق المستشفيات الطب الوقائي الدفاع المدني لقاحات الفريق الطبي

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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