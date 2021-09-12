الولايات المتحدة: تطعيم 178 مليونًا بشكل كامل ضد كورونا

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية للحد من الأمراض والوقاية منها أنها قدمت حتى اليوم الأحد 380 مليونا و241 ألفا و903 جرعات لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأشخاص الذين تقدموا للحصول عليه، كما وزعت 456 مليون جرعة لقاح في مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة - في بيان عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن 209 ملايين و437 ألفا و152 شخصا في الولايات المتحدة تلقوا على الأقل جرعة واحدة، بينما تم تلقيح 178 مليونا و692 ألفا و875 شخصا بشكل كامل.

وأوضحت الهيئة أن إحصائيتها تتضمن لقاحي مودرنا وفايزر اللذين يتطلبان جرعتين للتلقيح بالكامل، وكذلك لقاح جونسون أند جونسون ذي الجرعة الواحدة.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.