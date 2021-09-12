«الإحصاء» يرصد 9 سلع قادت الصادرات المصرية للارتفاع خلال شهر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها تزامنًا مع إعلان ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات لـ3.61 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 2.42 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 49.2%.

وأبرزها فيما يلى:

بلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 399.3 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 96.8 مليون دولار خلال يونيو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 312.7%.

بلغت قيمة الصادرات من بترول خام 231.7 مليون دولار خلال يونيو 2021 مقابل 100.9 مليون دولار خلال يونيو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 129.6%.

ارتفعت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة ل 198.8 مليون دولار خلال يونيو 2021 مقابل 128.6 مليون دولار خلال شهر يونيو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 54.6%.

بلغت قيمة الصادرات من فواكه طازجة 154.4 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 135.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية ل 147.9 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 83 مليون دولار خلال يونيو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 78%.

بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 98.3 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 64.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 53.1%.

سجلت قيمة الصادرات من أسمدة 89 مليون دولار خلال يونيو 2021 مقابل 61.8 مليون دولار خلال يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 44.1%.

بلغت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 64.6 مليون دولار خلال يونيو 2021 مقابل 11.9 مليون دولار خلال يونيو 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 444.4%.

بلغت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وأسلاك من حديد 39.9 مليون دولار خلال يونيو 2021 مقابل 9.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 339.7%.