«التموين»: لجان لفحص كميات الأرز قبل تسليمها لمخازن الجملة

أكد خالد فكري، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك لجنة لفحص الأرز في مخازن تجاره الجملة، كإجراء مشدد للتأكد من المواصفات القياسية والجودة العالية ، وأن نسبة الكسر لم تتجاوز 5%.

وقال رئيس القطاع التجاري للشركة المصرية لتجارة الجملة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن أسعار الأرز حققت استقرارًا في الأسواق المحلية، حيث يتم طرحه فى عبوات فاخرة بسعر 8 جنيهات للكيلو على البطاقات التموينية، وهو ما أثر إيجابيًا على أسعار السوق المحلي ليطرح بسعر ما بين 8 و9 جنيهات للكيلو حسب النوعية والجودة.

وأضاف أنه تم التشديد على عدم استلام أي كميات للأرز الأبيض من خلال شركات مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص إلا بعد فرزها والتأكد من جودتها والمواصفات القياسية من خلال لجنة للفرز، وهو ما يؤكد أن ما يطرح على بطاقات التموين من سلعة الأرز ذات مواصفات وجودة عالية.

وأوضح رئيس القطاع التجاري بالشركه المصرية لتجاره الجملة ، أنه بداية من شهر أكتوبر المقبل سوف يتم استئناف حركه استقبال الأرز في الموسم الجديد للإنتاج من خلال شركات ومضارب الأرز.