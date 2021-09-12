الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حكومة ليبيا توافق على تنفيذ شركات مصرية لمشروعات الطرق والبنية التحتية

الناطق باسم حكومة
الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة،

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، منح الحكومة الإذن للتعاقد مع شركات مصرية لتنفيذ مشروعات طرق وبنى تحتية في بعض المناطق.

وأوضح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أنه تم اتخاذ جملة من القرارات لصيانة بعض الطرقات والجسور في البلاد.

وأشار حمودة إلى أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه اليوم، تغطية المستحقات المالية للبذور والأعلاف استعدادا لموسم الحرث.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية إن 400 شاب وشابة حصلوا على الموافقة للحصول على منحة الزواج، وسيتم إصدار صكوكهم خلال الأيام المقبلة.

شكرى: مساندة الأشقاء فى ليبيا أولوية

وقال وزير الخارجية، سامح شكري، الخميس الماضي، إن مصر تضع في مقدمة أولوياتها في الوقت الراهن الاستمرار في مُساندة الأشقاء في ليبيا في جهودهم لإعادة الاستقرار والأمن إلى بلدهم الشقيق.

وأضاف خلال الاجتماع العادي لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، أن ذلك سيتم عبر «إنفاذ الحل السياسي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وتابع: «أود أن أُشيد في هذا الصدد بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المُشتركة، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وهى التطورات التي يتعين البناء عليها واستكمالها بخروج كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية».

وأضاف أن الحل أيضا يأتي «من خلال الإسراع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، إعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية المُمتدة، وتدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي، ويُعلي من مصلحته الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى».

محمد حمودة حكومة الوحدة الوطنية الليبية مصر حكومة الوحدة الوطنية ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم يصدر 13 قرارًا بشأن العام الدراسى الجديد

فرج عامر يتعرض لحادث سير

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حقوقيون وبرلمانيون عن «استراتيجية حقوق الإنسان»: نقلة نوعية فى الملف

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثالث.. إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل (فيديو)

عضو «الحركة الإسلامية».. من هو العربى المنتخب رئيسًا لإحدى لجان الكنيست؟

«ما يمسكم يمسنا».. هكذا أحيت إسرائيل الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر (صور)