حكومة ليبيا توافق على تنفيذ شركات مصرية لمشروعات الطرق والبنية التحتية

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، منح الحكومة الإذن للتعاقد مع شركات مصرية لتنفيذ مشروعات طرق وبنى تحتية في بعض المناطق.

وأوضح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أنه تم اتخاذ جملة من القرارات لصيانة بعض الطرقات والجسور في البلاد.

وأشار حمودة إلى أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه اليوم، تغطية المستحقات المالية للبذور والأعلاف استعدادا لموسم الحرث.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية إن 400 شاب وشابة حصلوا على الموافقة للحصول على منحة الزواج، وسيتم إصدار صكوكهم خلال الأيام المقبلة.

شكرى: مساندة الأشقاء فى ليبيا أولوية

وقال وزير الخارجية، سامح شكري، الخميس الماضي، إن مصر تضع في مقدمة أولوياتها في الوقت الراهن الاستمرار في مُساندة الأشقاء في ليبيا في جهودهم لإعادة الاستقرار والأمن إلى بلدهم الشقيق.

وأضاف خلال الاجتماع العادي لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، أن ذلك سيتم عبر «إنفاذ الحل السياسي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وتابع: «أود أن أُشيد في هذا الصدد بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المُشتركة، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وهى التطورات التي يتعين البناء عليها واستكمالها بخروج كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية».

وأضاف أن الحل أيضا يأتي «من خلال الإسراع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، إعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية المُمتدة، وتدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي، ويُعلي من مصلحته الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى».