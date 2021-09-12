الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل بحوزته حشيش فى إمبابة

عاطل بحوزته حشيش
عاطل بحوزته حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش في إمبابة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة بقيام عاطل بالاتجار في المزاد المخدرة، متخذا من دائرة القسم وكرا للاتجار في المواد المخدرة، على تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال الي محل البلاغ تبين صحة المعلومات. وبعمل التحريات تبين قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة المتهم، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبحوزته 5 فرش حشيش، كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي. 

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بغرض الاتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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حوار بلا أسرار

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