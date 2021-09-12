تفاصيل برنامج «سفراء مشواري» لتأهيل الشباب والنشء في كفر الشيخ

واصلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تنفيذ سلسلة من فعاليات برنامج «سفراء مشواري» للمرحلة العمرية للنشء من 10 لـ14 عامًا داخل 24 مركز شباب في قطاعات الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وقال اللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أن فعاليات برنامج سفراء تستهدف تنفيذ ورش العمل لتعزيز دور النشء من خلال المهارات الشخصية "التفكير الايجابي، الأساليب التحفيزية ،التقبل،تعلم كيفية التعلم، وحفز مشاركتهم وتنمية مهاراتهم، والتي تم تنفيذها في إطار برنامج مشواري إحدى البرامج الرائدة التي تعمل على بناء قدرات النشء والشباب بالمهارات الحياتية ومهارات العمل ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية والتي تعمل بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين النشء و الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية والتعامل مع الاخرين، والقيام بتنفيذ المشروعات،حيث يقوم بتنفيذ الورش التدريبية خريجي برنامج مشواري من الشباب المتميز.