يستعرض «الدستور» مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على جدول مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على خطوط السكك الحديدية 13-9-2021 بمختلف محافظات الجمهورية، فى ظل اهتمام وزارة النقل بتوفير جمبع سبل الراحة لجميع المسافرين والركاب من خلال انطلاق مئات الرحلات يوميا على جميع خطوط الوجه البحرى والوجه القبلى بمواعيد ثابتة.

جدول مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على خطوط السكك الحديدية



الاستعلام عن مواعيد القطارات بالتليفون المحمول



تقوم هيئة السكك الحديدية بناء على تعليمات مشددة من وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، بتوفير رحلات يومية للقطارات المكيفة والمميزة على خطوط السكك الحديدية وعن طريق الحجز الإلكتروني من خلال موقع الهيئة نظرا للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بجانب توفير تطبيق خاص على التليفون المحمول للاستعلام عن جميع مواعيد القطارات.





رحلات ومواعيد القطارات المكيفة والمميزة إلى الإسكندرية من القاهرة







قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مكيف ومميز يتحرك الساعة 5.00 صباحا.



يتحرك قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحا.



قطار رقم 905 القاهرة الإسكندريةVIP مباشر الساعة 8.00 صباحا.



رحلة قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.



يقوم قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مكيف ومميز من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.



قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية يتحرك من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.



يتحرك قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.



رحلة قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر الساعة 2 ظهرا.



قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية يقوم الساعة 2،25 ظهرا.



يتحرك قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 3 بعد الظهر.



قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية الساعة 3،20 بعد الظهر.



رحلة قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية الساعة 4 عصرا.



يقوم قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية الساعة 5،20 عصرا .



يتحرك قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 6 مساء.



قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP فى تمام الساعة 7 مساء.





مواعيد القطارات إلى القاهرة من الاسكندرية مختلط " مكيف ومميز"





رحلة قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة يتحرك الساعة 6.00 صباحا.



ينطلق قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 7.00 صباحا.



قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 8.00 صباحا.



يتحرك قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 8.15 صباحا.



موعد قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة الساعة 11.30 صباحا.



رحلة قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة فى الساعة 1 ظهرا.



يتحرك قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 2 ظهرا.



قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 3 بعد الظهر.



يقوم قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مكيف ومميز الساعة 5،20 ظهرا.



قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6 مساء.



يتحرك قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 7 مساء.



قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8،20 مساء.



يقوم رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3،25 ظهرا .



رحلة قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم الساعة 3،30 ظهرا.



يتحرك قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 5 عصرا .



قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 8 مساء.



رحلة قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 8 مساء



يتحرك قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8،15 مساء.



يتحرك قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 8،30 مساء.







مواعيد القطارات المكيفة والمميزة المنصورة دمياط القاهرة





رحلة قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مكيف ومميز موعد قيامه الساعة 05.35 صباحا.



موعد قيام قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مكيف و مميز الساعة 06.25 صباحا.



يتحرك قطار رقم 334 المنصورة القاهرة يتحرك في تمام الساعة 07.10 صباحا.



موعد قطار رقم 964 دمياط القاهرة موعد قيامه الساعة 07.35 صباحا.



يتحرك قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة الساعة 08.30 صباحا.



قطار رقم 966 دمياط القاهرة موعد قيامه الساعة 3،07 بعد الظهر.