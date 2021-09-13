اليوم.. «شباب الأعمال» تناقش كافة تفاصيل التشريعات الضريبية والفاتورة الإلكترونية

تعقد الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اليوم الإثنين، 13 سبتمبر، ندوة تحت عنوان "التشريعات الضريبية الجديدة وتطبيق الفاتورة الإلكترونية"، بمشاركة طلعت عبد السلام رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب.

وفي سياق متصل، قال المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية، إن اللقاء يشارك فيه عدد من أعضاء الجمعية، وومثلي مجلس الإدارة؛ لبحث كافة التفاصيل التي تتعلق بالآليات الجديدة والتشريعات الضريبية والفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار عدة ندوات تقوم بها الجمعية المصرية لشباب الأعمال لدعم الأعضاء والاقتصاد الوطني.

وأشار الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أن اللقاء يديره المهندس فادي إسماعيل عضو لجنة الاستشارات بالجمعية، بالإضافة إلى أن اللقاء يطرح العديد من التساؤلات، وسيتم الإجابة عليها بالكامل للأعضاء لفهم كافة الإجراءات التي تتعلق بالقوانين والتشريعات الجديدة للمنظومة الضريبية.

جدير بالذكر أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، نظمت ندوة تحت عنوان "السعر المحايد"، خلال الفترة الماضية، حيث شارك في اللقاء جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية.

وأكد المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللقاء جاء بناءً على طلب عدد كبير من أعضاء الجمعية، حيث تطرق إلى التعاملات بين الأشخاص المرتبطة وفقا لمبدأ (Arm's length principle) وتطبيقاته، بالإضافة إلى تحليل المقارنات، وحالة عملية عن التعاملات البينية فى مجال الخدمات، فضلًا عن مناقشة الحالات العملية عن التعاملات البينية فى مجال التمويل، وطريق تسعير المعاملات كى تتضمنها كلا من القانون واللائحة، وعرض لطرق تسعير المعاملات، وآليات إعداد المستندات والاعتبارات العملية الأخرى، إضافة إلى استعراض تقرير على مستوى كل دولة على حدة، والعوامل المحددة لدرجة التماثل.