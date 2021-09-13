استجابة لدعوته.. محافظ بورسعيد يحضر حفل زواج عروسين ويشهد على عقد قرانهما (صور)

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، في حفل زفاف أحد شباب محافظة بورسعيد، وذلك استجابة لنداء الشاب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

العروسين والمحافظ

وحرص محافظ بورسعيد على التواجد داخل قاعة الزفاف مع إجراءات عقد قران العروسين، وكان ضمن الشهود على العقد، وسط فرحة من الشاب وعروسه والحضور.

العروسين والمحافظ

وأهدى المحافظ الشاب هدية عبارة عن “مبلغاً من المال”، معبرا عن سعادته بمشاركته فرحة الشاب وعروسه، متمنياً له السعادة في حياته.

وكان مهندس بورسعيدي قد ناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من خلال الـ «فيس بوك»، بجبر خاطره وتشريفة بحضور عقد قرانه وحفل زفافه.

العروسين والمحافظ

وأبدى الشاب المهندس «عادل إبراهيم»، سعادته البالعة بحضور المحافظ، وأكد أن اليوم والفرحة لم تكتمل إلا بوجوده، قائلًا: «فرحتي وسعادتي مش ممكن أوصفهم».