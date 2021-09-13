التموين: طرح اللحوم البلدية بـ100جنيه للكيلو

أكد المحاسب خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركه القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أنه تم خفض أسعار اللحوم الهندية المجمدة بسعر مخفض 55 جنيهًا للكيلو بدلاً من 60 جنيهًا و65 جنيهًا للكيلو كبديل للحوم البرازيلية في فروع التجزئة والهايبرات المنتشرة على مستوى محافظات الوجه القبلي والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى.

وأضاف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم طرح هذه اللحوم في عبوات فاخرة ووزنها كيلو جرام للعبوة الواحدة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم البلدية في الأسواق المحلية.

طرح اللحوم الهندية لإعادة التوازن في الأسواق

وأوضح رئيس القطاع التجاري للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم طرح تلك اللحوم في فروع الهايبرات والتجزئة؛ بهدف إعادة التوازن في الأسواق المحلية والعمل على خفض الأسعار توفيرًا لاحتياجات المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في جميع فئات المجتمع.

وأوضح رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيهًا، وهو سعر ثابت خلال العامين الماضيين بما يصب لصالح المستهلكين.

طرح اللحوم البلدية الطازجة بـ100جنيه للكيلو الواحد

وأكد رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن النوع الثالث الذي يتم طرحه الآن في فروع الهايبرات هايبر صبري أبوعلم بوسط القاهره وهايبر الطيران بمدينة نصر يتم طرح اللحوم بلديه طازجة لأول مرة بـ 100 جنيه للكيلوالواحد.