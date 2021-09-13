عزيز الشافعي: «محمد رمضان مؤدي كويس وبيتشغل على نفسه» (فيديو)

عبر الملحن عزيز الشافعي عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤخراً من خلال تقديم عدد من الأغنيات في عام 2021 ووصلت إلى ما يقرب من 22 أغنية مختلفة كان أخرهم لـ شذي.

وأشار إلى أن تكريمه بمهرجان ديرجيست أسعده للغاية، خاصة أن هذا العام مهم بالنسبة له، وحمل نجاحات كبيرة مع عدد كبير من المطربين.

وقال «الشافعي» في تصريحات لـ«الدستور»: «كل الشكر لكل شركاء النجاح الذين عملت معهم سواء فنانين أو ملحنين او شعراء وموزعين وغيرهم في ألبومات أصدقائي المختلفة، وهم لهم دور كبير في أن ننجح جميعاً ونحاول أن نقدم مزيكا مختلفة وفن يقاوم الفن الرديئ».

وأضاف: «عام 2021 بدأ باغنية شكرا للفنان عمرو دياب وبعدها اغنية خليك فولاذي للفنان تامر حسني وبعدها توالت اغنيات لكل من واما وروبي وبلقيس وأنغام وحماقي وغيرهم من الفنانين، ومت بحضور عدد كبير من الحفلات الغنائية منها حفلة المطرب محمد حماقي وحفلة المطرب رامي صبري والمطربة أنغام».

وعن رأيه في منع حسن شاكوش ورضا البحراوي من نقابة المهن الموسيقية مؤخراً قال الشافعي : “ما حدث من حسن شاكوش حاجة مسيئة لي ولأي حد وقف على مسرح قبل كده وأنا مع قرار النقابة بس اللي شوفته مكنش ينفع، أما بخصوص قرار الغناء دون فلاشة هو قرار صح وتوجه صح لأن هناك عازفين كثر وده أكل عيشهم كفاية عليهم كورونا وفي ناس بتعيش اليوم بيومه”.

واختتم الشافعي حديثه بخصوص أغنيات الفنان محمد رمضان قائلاً : “محمد رمضان مؤدي كويس وبيقدم لون كويس جداً وعنده فكر وبيتشغل على نفسه وعارف بيعمل إيه وكل أعماله ناجحة”.