الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التعاون الدولى: مصر تشهد تطورات غير مسبوقة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

أصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرا عن "ملامح أبرز المجالات الاستراتيجية في مصر" يفيد بأن مصر تشهد تطورات غير مسبوقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن هذه التطورات تسارعت بشكل كبير أثناء جائحة فيروس كورونا.

 

وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن من ضمن استراتيجية التحول الرقمي في البلاد، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة "مصر الرقمية" التي تهدف إلى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة يدفعه الشباب المتمرسون في التكنولوجيا والاستثمار المتزايد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشاركة الوثيقة مع القطاع الخاص.

 

وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية تتضمن ميكنة ورقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والشركات إلى جانب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتحول نحو "حكومة بلا أوراق" لتقليل العبء البيروقراطي، وبناء القدرات وتطوير القدرات الفنية في التقنيات الحديثة، واخيرا تبني ثقافة دعم الإبداع الرقمي والابتكار التكنولوجي لتحفيز ريادة الأعمال في مصر وتعزيز البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

وذكر أنه بالإضافة إلى إصلاحات الاقتصاد الكلي التي نفذتها الحكومة، فقد وضعت مصر مجموعة من السياسات الضرورية لتواكب القفزات التكنولوجية السريعة، بما في ذلك قوانين الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية والتوقيع الإلكتروني.

 

يشار إلى أنه في عام 2020، أطلقت جمهورية مصر العربية الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأنشأت مركز الابتكار التطبيقي الذي يهدف إلى تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما تم انشاء "جامعة مصر المعلوماتية"، أول جامعة في منطقة الشرق الأوسط في تكنولوجيا المعلومات لتوفير تعليم وبحث علمي على مستوى عالمي ولتكون مركزا لتطوير القدرات البشرية المتميزة في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقدم الجامعة مجموعة متنوعة من البرامج بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة. 

وزارة التعاون الدولي المجالات الاستراتيجية جمهورية مصر العربية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كورونا مصر الرقمية القطاع الخاص

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