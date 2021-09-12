الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية بالعجوزة

حريق شقة
حريق شقة

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى لتحديد أسباب الحريق.

ونجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات. 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

النيابة العامة بشمال الجيزة الأجهزة الأمنية شقة سكنية منطقة العجوزة المعمل الجنائي

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