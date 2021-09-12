«الري»: إنشاء 8 بحيرات للحماية من أخطار السيول على مخر سنور

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة ضبط الجودة ، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.



جاء ذلك خلال تفقد وزير الموارد المائية والرى، عدد من الترع المتعبة التى يتم تأهيلها، بالإضافة إلى تفقد مشروع الري الحديث المنفذ بأحد المزارع النموذجية بمحافظة بني سويف على مساحة 1000 فدان.



وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع يحقق نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.





وأعرب وزير الرى، عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.



كما تفقد الدكتور محمد عبد العاطى، والدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف، مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف للاطمئنان على أعمال تطهير مجرى المخر وقدرته على استيعاب مياه السيول.



وأوضح أنه جارى تنفيذ عملية إنشاء 8 بحيرات صناعية للحماية من أخطار السيول على مخر سيل سنور لاستيعاب مياه السيول المتوقع هطولها خلال الفترة القادمة.

وتفقد أيضا مخرات السيول وأعمال الحماية للاطمئنان على جاهزية قطاعات وجسور مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول لمجابهة أي طارئ والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات فى المياه، والتعامل مع موسم الامطار والسيول بكفاءة عالية وبدون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.