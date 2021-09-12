أمين الفتوى يقدم أدعية لتأخر الإنجاب من القرآن الكريم

دعاء تأخر الذرية من الأدعية التي تنال اهتمام الكثير من بعض السيدات عبر جروبات الفتوى على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" ويعتبر من أكثر الأسئلة الشائعة التي عليها نسبة بحث مرتفعة، حيث ترغب الكثير من السيدات في معرفة الأدعية التي تساعد على الإنجاب والذرية الصالحة في وقت قصير.

بالبحث عن الأدعية التي تساعد على الإنجاب، وجدنا فتوى لدار الإفتاء تنص على الأدعية التي جاءت في القرآن والسنة وتحث المسلم على أن يدعو الله بها حتى يرزقه بالذرية الصالحة.

من جانبه، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سائلة تقول: ما دعاء تأخر الذرية؟، ليجيب بأن هناك أدعية من القرآن قال الله تعالى في حق سيدنا زكريا:" (وَزَكَرِيّا إِذْ نَادَىَ رَبّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ)، فهذا دعاء وراد في القرآن.

وتابع أمين الفتوى: ويمكن للمسلمة أن تدعو الله بأدعية أخرى منها: ربنا هب لنا الذرية الصالحة"، وكما يوجد في سورة آل عمران دعاء آخر" رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ". حيث هناك الكثير من الصيغ ولكن في بداية الدعاء نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.