الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«مشاهد السبب».. لماذا رفضت ليلى طاهر نجومية السينما؟

ليلى طاهر
ليلى طاهر

"بدايتي الفنية كانت من خلال التلفزيون في بداية إرساله فقد أطلق علينا أنا وزملائي الذين ظهرنا في هذه الفترة جيل التلفزيون وربما هذه التسمية جعلتنا نرتبط أكثر بالتلفزيون ونبتعد قليلاً عن السينما والمسرح، أما الجيل الذي جاء بعدنا فمعظمه اتجه إلى السينما التي اختطفته بمجرد نجاحه وظهوره وقد قدمت من خلال التلفزيون مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة التي حققت لي الشهرة والنجومية". 

تحدثت الفنانة ليلى طاهر في حوارها لـ"العربي الأسبوعي "2000 عن بداية نجوميتها وشهرتها من خلال التلفزيون المصري والأعمال الدرامية. 

وقالت ليلى طاهر إنها تعتبر بعض الأعمال الفنية التي قدمتها وشاركت فيها هي "عائلة شلش"، و "ألف ليلة وليلة"، وحلقات عمو فؤاد، قالت "أعشق الأعمال التي أقدمها للأطفال ولا أتردد في المشاركة فيها، وقدمت في حلقات عمو فؤاد العديد من المقل والمبادئ والقيم التي يجب أن يقتدي بها كل طالب ومدرس وصاحب مدرسة". 

أما عن أسباب عدم انتشارها في السينما، قالت "يرجع إلى رفض العروض السينمائية التي توالت على في الماضي، وكنت سأصبح من خلالها نجمة متوجة وذلك لتضمينها مشاهد أرفض تجسيدها لذلك فضلت الانزواء واقتحام مجالي المسرح والتلفزيون اللذين عوضاني الكثير مما فقدته بسبب ابتعادي عن السينما". 

وأعلنت ليلى طاهر اعتزالها عن العمل الفني، قالت: "لن أتراجع عن قرار الاعتزال وأتفرغ لحياتي العائلية، خاصة وأن الأعمال التي تعرض عليَّ لا تناسبني، ولست في حاجة للمشاركة في أي عمل يعرض علىّ لإثبات تواجدي، أو أتكسب المال، ويكفي ما قدمته للجمهور خلال السنوات الماضية، ولا أشعر بالابتعاد عن الجمهور فأعمالي تذاع بشكل يومي في التليفزيون والفضائيات المختلفة، وكل أعمالي هادفة، سعيدة بالقرار الذي اتخذته منذ 5 سنوات وليس وليد اللحظة الحالية". 

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