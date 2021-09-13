ادعم سياحة مصر.. هاشتاج يتصدر تويتر لدعم الاقتصاد الوطني

تصدر هاشتاج ادعم سياحة مصر تريند "تويتر" والقائمة الأكثر تدولا على "تويتر" أطلقه مجموعة من الشباب أجمعوا أن مصر البلد الوحيدة في العالم التي تحتوي على آثار فرعونية، رومانية، قبطية، إسلامية، سياحة الشواطئ، سفاري ريفية، مولات، مدن حديثة واستقرار أمني.

تستعرض "الدستور" كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هاشتاج ادعم سياحة مصر.

سياحة مصر

علق محمد العسيري، أحد رواد السوشيال ميديا عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، قائلا: "أحلى بلد بلدي.. اشجع ولد ولدي.. يا مصر يا عمري يا بسمتي و فجري والاسم يحلالي ساعة ما اقول يا مصر".

وعبرت بسنت حسن، أحد رواد السوشيال ميديا عبر صفحتها الشخصية على "تويتر"، قائلة: "الجزر الرملية.. جمال النيل في أسوان"، مشيرا إلى أنها تدعم سياحة مصر‬⁩.

"مِصْرُ ليست دولةً تاريخيّةً، مِصْرُ جاءَتْ أولًا ثم جاء التاريخ" بهذه الجملة عبرت ندى أحد رواد السوشيال ميديا عبر صفحتها الشخصية على "تويتر"، حبا في مصر وأن مصر أساس تاريخ الحضارات.

سياحة مصر

وعلقت ميمي باهر، أحد رواد السوشيال ميديا عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، قائلا: "الجمال دا مش هتلاقيه غير فى مصر ‏ماهى ام الدنيا "، مؤكدًا دعم سياحة مصر.

وأكد وزير السياحة والآثار خالد العناني أن المقصد السياحي جاهز لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم وأنه مقصد سياحي مثالي وآمن لمن يبحث عن تجربة سفر ممتعة طوال العام.

سياحة مصر

واستعرض الوزير الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن دقة تطبيقها في المقاصد السياحية المصرية تساهم في ضمان سلامة وأمن السائحين والعاملين بقطاع السياحة والمواطنين، لافتا إلى أن مصر تفتح ذراعيها لكافة السائحين من كل دول العالم.

سياحة مصر

وأضاف أن مصر تعمل حاليا على خلق منتج سياحي جديد يعمل علي دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل.