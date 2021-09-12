عادات يمكن أن تزيد من الإصابة برائحة القدم الكريهة

تعتبر رائحة القدم الكريهة من المشكلات المحرجة لأصحابها، فهناك الكثير من الأسباب التي تتسبب في هذه المشكلة، فمن الطبيعي تمامًا أن يكون للإنسان رائحة كريهة في القدمين من وقت لآخر، حيث تعمل الحرارة والرطوبة والبكتيريا معًا في حدوث هذه الرائحة، خاصة إذا كانت نظافتك الشخصية غير جيدة، وفقًا لما ذكره موقع healthy builderz الطبي.

يقول الأطباء إن التغيرات الهرمونية في الجسم يمكن أن تجعل قدميك تنبعث منها رائحة كريهة بسهولة تامة، وهذا هو السبب الذي يجعل المراهقين والنساء في العائلة عرضة لرائحة القدم الكريهة، فيما يلي بعض العادات التي يجب التخلص منها:

ارتداء نفس زوج الأحذية يوميًا:

هل تحب ارتداء زوج معين من الأحذية كل يوم لأنه مريح جدًا أو يبدو رائعًا، أو كلاهما؟ يعتبر ارتداء نفس زوج الأحذية يوميًا من الأمور التي تساهم في زيادة الإصابة بالرائحة الكريهة لقدمك.

يعد امتلاك زوج مختلف من الأحذية والتناوب بينهما فكرة رائعة إذا كنت تريد منع قدميك من تكاثر البكتريا الضارة في قدمك.

عدم السماح لحذائك بالتنفس:

لا يكفي أن تتخلى عن ارتداء نفس زوج الأحذية على أساس يومي - بل يجب أيضًا أن تمنحه الفرصة ليكون قادرًا على التنفس، لذا عليك التأكد من وضع حذائك في مكان بارد وجاف.

ممارسات النظافة السيئة:

قد يكون من السهل جدًا على قدميك أن تنبعث منها رائحة كريهة إذا كنت لا تستحم بشكل منتظم، حيث يمكن أن تتجمع كل البكتريا الضارة على قدميك، ما يجعل من السهل جدًا أن تصبح رطبة والتي تعد البيئة المناسبة للبكتريا.

كما عليك التأكد من تجفيف قدميك جيدًا قبل ارتداء الحذاء، هذا للحفاظ على البكتيريا التي تحب التكاثر دون حسيب ولا رقيب في الأماكن الدافئة والرطبة.

تخطي لبس زوج من الجوارب القطنية:

من الجيد أيضًا ارتداء زوج من الجوارب القطنية، اذا كانت قدميك عرضة لرائحة كريهة، حيث يساعد القيام بذلك على زيادة تهوية قدميك، وبالتالي حفظهما من ارتفاع درجة الحرارة، كما تساعد هذه الجوارب على التخلص من العرق بعيدًا عن بشرتك قبل أن تتكاثر البكتيريا التي تجعل رائحة قدمك كريهة.