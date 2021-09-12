الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم العالى تحتفل بتخرج طلاب جنوب السودان فى مصر

احتفاليه طلاب جنوب
احتفاليه طلاب جنوب السودان

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين حول تنظيم حفل تخرج طلاب جمهورية جنوب السودان بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، الذي نظمته الملحقية الثقافية بسفارة جنوب السودان في القاهرة بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

وذكر التقرير أنه تم تخريج 800 دارس من جنوب السودان من الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وهنأت د. رشا كمال جميع الخريجين، مشيرة إلى أن الحفل يعكس مدى النجاح الذي تحققه منظومة الطلاب الوافدين في مصر التي تسعى جاهدة للتطوير وتقديم أفضل الخدمات في ضوء ما يحظى به هذا القطاع من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية. 

ولفت التقرير إلى تقديم الخريجين استعراضات غنائية راقصة من فلكلور جنوب السودان، كما تم توزيع دروع التكريم لقيادات الجامعة والضيوف، واختتم الاحتفال فعالياته بتوزيع شهادات التخرج للخريجين.

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حوار بلا أسرار

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