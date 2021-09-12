يجوز بشروط.. ما حكم الشرع فى قتل نمل البيوت؟

حكم قتل النمل من الأسئلة الشائعة التي حظيت باهتمام كبير من المسلمين عبر محركات البحث الشهيرة، حيث يرغب الكثير منهم في معرفة ما قاله الشرع حول القتل؟

وعند الرجوع للبحث حول الحكم الشرعي للفتوى التي يرغب العديد من المسلمين في معرفتها، فقد أجاب الشيخ محمد أبو بكر جاد، في مقطع فيديو مصور عبر قناته على يوتيوب.

قال الشيخ محمد أبو بكر من علماء الأزهر، إن القاعدة تقول: "كل مؤذ ضار يجوز قتله"، لكن النمل على وجه الخصوص فقد نهى النبي عن قتله، حيث جاء في الحديث الشريف أن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والصرد .

وتابع أنه جاء في حديث أن الله عاتب نبيا من الأنبياء لقتله قرية من النمل بسبب أن نملة قرصته، وقد يكون العتاب أن النبي أمر بالحرق، ولا يعذب بالنار إلا الله تبارك وتعالى، وقد يكون العتاب بأن النبي أمر بعقاب جماعى وليس بقتل النملة التي قرصته فقط.

أضاف في رده على سؤال ورد إليه يقول: هل يجوز قتل النمل؟ أن العلماء أجازوا قتل النمل الذي يوجد في البيوت بعدة شروط، وهى:

أن يكون النمل مؤذيا فى المتاع أوالبدن أوالمال. ألا يقدر على تركه، أى أن يكون هناك بعض البشر لا يوجد عندهم مانع من تواجد النمل فى البيت. عدم وجود وسيلة أخرى غير القتل، قبل ما أقدم على القتل أقوم برش سمسم أو قرنفل أو غيرها من الوصفات التي تمنع تواجد النمل في البيت وإذا استخدمتها وعجزت عن منعه داخل البيت ففى هذه الحالة يجوز قتله. أن يقصد القاتل بالقتل دفع الضرر وليس مجرد التسلية، أي لو يوجد في حديقة المنزل ولا يؤذى الفواكه فلا يجوز قتله لمجرد التواجد فقط.

هل يوجد رقية لطرد النمل من البيت؟

أضاف الشيخ محمد أبو بكر أن مسألة الرقية التي تكون على ماء ورشها في المنزل لطرد النمل لم يرد فيها نص شرعي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وأما الفقهاء والعلماء والصالحين فقالوا إن هناك رقية لطرد النمل، لكن عن النبي لم يرد.