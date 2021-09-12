الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تجارة الجملة»: الانتهاء من صرف 65% من مقررات تموين سبتمبر

مقررات تموين
مقررات تموين

أعلن خالد فكري رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، الانتهاء من صرف 65% من المقررات التموينية لشهر سبتمبر.

وقال فكري في تصريح خاص لـ"الدستور إن الشركة ملتزمة بتوفير السلع التموينية البالغة نحو 28 سلعة يتم توزيعها على البطاقات التموينية، مؤكدا أنه لا يوجد نقص في أي سلع أساسية أو غذائية أو غير غذائية.

وأوضح أن "لدينا أرصدة احتياطية في الفروع والمخازن تتراوح من 4 أشهر إلى 5 على الأقل، مشيرا إلى أنه يتم صرف جميع السلع من خلال استعاضات شهرية تصل إلى 8 استعاضات واستعاضتين كل أسبوع.

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حوار بلا أسرار

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