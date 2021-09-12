يعتبر الارتباط بشريك الحياة من الأمور التي تشغل بال كثيرين، وسواء كنت حديث العهد بالانفصال أو سئمت من فترة الراحة التي يسببها الوباء، فإن العودة للتفكير في الزواج من الأمور الهامة.

أشار الخبراء بموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن وضع نفسك تحت الضغط للارتباط بشخص ما خوفًا من أن الوقت ينفد منك، فهو مشكلة شائعة يمكن أن تؤدي غالبًا إلى قرارات خاطئة.

خبراء: «العزوبية مرحلة النمو الفكري قبل الزواج»

في هذا الصدد تحذر لورين ويندل، مؤلفة كتاب "ملاحظات حول الحب"، من التفكير بهذا الشكل في الزواج، حيث أن الانفصال هو النتيجة النهائية لمثل هذه العلاقات.

وأشارت لورين، إلى أن الوقت الذي تقضيه في العزوبية يمكن أن يكون ذا قيمة لحياتك لأنه يمنحك مساحة لتنمو فكريًا بشكل أفضل، حتى أنها توصي بأخذ فترة من الوقت - يطلق عليها اسم "موسم العزوبية".

وأشارت لورين، أن الغيرة تقتل الفرح، ويعتبر من الأحاسيس الطبيعية عند رؤية أشخاص مرتبطين، حيث طالبت لورين، من عدم استهلاك طاقتك في مثل هذه المشكلات، والعمل على تطوير ذاتك.

وأضافت لورين، إذا لم تكن لديك القدرة العاطفية والروحية للتعامل مع الانفصال أو خيبة الأمل أو الرفض بطريقة صحية، فمن الأفضل عدم التفكير في هذا الموضوع بالوقت الحالي.

«الانطباع الأول يدوم».. كيف تكسب ثقة شريك حياتك من أول مقابلة؟

لا تتأخر كثيرًا على الموعد:

ينصح الخبراء بضرورة عدم التأخر على الموعد الأول، فالتأخير يتسبب في ترك إنطباع انك شخص غير مسئول، وعند الوصول كن هادئًا ومتزن.

لا تقم بالدردشة أولًا:

ينصح خبراء العلاقات بضرورة ترك الطرف الأخر بالحديث وفتح الدردشة، كما ينصح بعدم التعمق بالأسئلة في المقابلة الأولى، اجعل الأمر خفيفًا وممتعًا، فلا بأس من بعض الضحك والمرح.

ضع هاتفك بعيدًا:

انتبه إلى الشخص الذي أمامك، لذا ينصح بضرورة تجنب استخدام التليفون المحمول، والتركيز مع الطرف الأخر والإنصات له.