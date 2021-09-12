طلب التحريات حول سرقة كهربائى لخواتم ألماظ من شقة بالسيدة

مسروقات تقدر بـ20 مليون جنيه

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية الأحد، طلب تحريات المباحث حول سرقة كهربائي 5 خواتم ألماظ ومبلغ 165 يورو ومبالغ مالية وتقدر قيمة المسروقات 20 مليونا من داخل شقة سكنية بالسيدة زينب، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

تلقى قسم السيدة زينب بلاغًا من ربة منزل مفاده سرقة مشغولات وعملات ورقية ومبلغ مالي من داخل شقتها وقدرت المسروقات بقيمة 20 مليون جنيه، ولم تشتبه في أحد.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وتبين أنه كهربائي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليها اتهمته بالسرقة وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف