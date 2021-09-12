ثم ظهر الظواهرى!

بينما كانت الولايات المتحدة تحيى الذكرى العشرين لهجمات ١١ سبتمبر، أمس الأول السبت، نشر تنظيم «القاعدة»، المتهم الرئيسى بتنفيذ تلك الهجمات، مقطع فيديو، مدته ٦٠ دقيقة، لزعيمه أيمن الظواهرى، يدعو فيه إلى استنزاف «العدو اقتصاديًا وعسكريًا»، ما جدّد المخاوف من أن عودة حركة «طالبان» إلى حكم أفغانستان، قد تتيح للتنظيم إعادة تشكيل صفوفه وترتيب أوراقه.

فى مقطع الفيديو الطويل، أشاد الظواهرى بهجوم تم تنفيذه، أول يناير الماضى، فى منطقة «تل السمن» شمال شرق سوريا، وهو الهجوم الذى أعلنت جماعة «حراس الدين» التابعة «للقاعدة» مسئوليتها عنه. ومع أنه لم يشر إلى وضع «طالبان» الجديد، إلا أن حديثه عن انسحاب الأمريكيين «مكسورين مهزومين»، يوحى بأن الفيديو حديث نسبيًا، وينفى ما أشيع عن وفاته.

تقارير عديدة ذكرت، فى نوفمبر الماضى، أن الظواهرى توفى لأسباب طبيعية. كما رجحت وفاته حسابات تابعة لـ«القاعدة»، على شبكات التواصل الاجتماعى. وأيضًا، ريتا كاتز، مديرة موقع «سايت»، المتخصص فى متابعة أنشطة التنظيمات الإرهابية. وعلى الخط، دخل المعارض القطرى خليفة الغفرانى المرى، وقتها، وزعم أن الظواهرى توفى فى مقر إقامته بالدوحة، ولم يستبعد قيام النظام القطرى بتصفيته. ومع ذلك، أكد تقرير أصدرته منظمة «مشروع مكافحة التطرف» الأمريكية، CEP، أواخر أبريل الماضى، أن الظواهرى أعاد تنظيم العديد من الجماعات المتطرفة تحت مظلة «القاعدة»!.

كثيرون صدقوا خبر الوفاة، استنادًا إلى أن تنظيم القاعدة لا يعلن، عادة، عن وفاة قادته عند حدوثها. إذ لم يؤكد التنظيم، مثلًا، خبر وفاة حمزة بن لادن، الذى أعلن البيت الأبيض فى سبتمبر ٢٠١٩، عن مقتله فى عملية أمريكية على الحدود الأفغانية- الباكستانية. كما لم يعلن عن مقتل الرجل الثانى فى التنظيم، عبدالله أحمد عبدالله، المعروف باسم أبومحمد المصرى، الذى عرفنا فى ١٣ نوفمبر الماضى، من تقرير نشرته جريدة «نيويورك تايمز» أن عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية قامت بتصفيته مع ابنته مريم، أرملة حمزة بن لادن، فى العاصمة الإيرانية طهران.

أيمن محمد ربيع الظواهرى، المولود بالقاهرة، فى ١٩ يونيو ١٩٥١، تخرج فى طب قصر العينى، وحصل على درجة الماجستير فى الجراحة، سنة ١٩٧٨، وشارك فى تأسيس تنظيم الجهاد فى مصر، قبل أن يغادر إلى السعودية، سنة ١٩٨٥، ومنها إلى باكستان ثم أفغانستان. وأوائل التسعينيات ذهب للسودان ثم عاد إلى أفغانستان، مرة أخرى، بعد أن سيطرت عليها حركة طالبان، سنة ١٩٩٦، وأعلن عن دمج تنظيم الجهاد بالقاعدة، وبات يوصف بأنه الرجل الثانى والمنظر الرئيسى للتنظيم، إلى أن تولى زعامته فى مايو ٢٠١١، خلفًا لأسامة بن لادن.

لم تستبعد جريدة الـ«تايمز» البريطانية، فى ٤ مايو الماضى، أن يكون الظواهرى وغالبية رجاله قد فروا من أفغانستان، إلى إيران. بينما أكد إدموند فيتون براون، منسّق فريق الأمم المتّحدة لمراقبة التنظيمات المتطرفة، أن القيادة العليا لـ«القاعدة» لا تزال تحت حماية «طالبان»، وأن الحركة وعدت التنظيم بأنها ستحافظ على التحالف بينهما. وما يؤكد ذلك، هو أن «طالبان» نفت بشكل قاطع، عبر متحدثها الرسمى ذبيح الله مجاهد، أن يكون موضوع قطع العلاقات مع تنظيم «القاعدة»، أو غيره، ضمن بنود اتفاق الدوحة، وأوضحت أنها التزمت فقط بمنع أى نشاطات على الأراضى الأفغانية تمثل تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائها.

الإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن «القاعدة» و«طالبان» تربطهما علاقة «بيعة عظمى»، أى بيعة إمامة وحكم، بشهادة أو بإقرار، أسامة بن لادن نفسه، فى مقطع فيديو سربه التنظيم، منتصف ٢٠١٤. وعلى النهج نفسه، سار الظواهرى، وبايع أختر محمد منصور، زعيم الحركة السابق، الذى قامت الولايات المتحدة بتصفيته، فى مايو ٢٠١٦، إثر عودته من إيران. وبرسالة صوتية، بايع أيضًا هبة الله أخوند زادة زعيم الحركة الحالى، وبالنص قال: «بوصفى أميرًا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم مجددًا نهج الشيخ أسامة فى دعوة الأمة المسلمة لتأييد الإمارة الإسلامية وبيعتها».

فى كتابه البروج المشيدة، Looming Tower، أشار لورانس رايت إلى أن سيد قطب، الذى وصفه بالأب الروحى لكل التنظيمات الإرهابية الإسلامية، هو المسئول الرئيسى عن هجمات ١١ سبتمبر، وليس أسامة بن لادن أو أيمن الظواهرى. وأوضح أن استعداد مختطفى الطائرات للموت من أجل الجنة الموعودة، جاء تنفيذًا لفكر قطب، الذى زرعه الظواهرى فى عقل بن لادن. وكان لافتًا أن ينهى «رايت» كتابه بمشهد خيالى، يمتطى فيه الظواهرى، أو شخص يشبهه، ظهر جواده، قرب الحدود الباكستانية، قبل أن يختفى فى الجبال، مؤكدًا أن هذه ليست النهاية، وأن قصة «القاعدة» وطريقها إلى «أى ١١ سبتمبر» آخر، لم تنته بعد.