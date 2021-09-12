الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«باع عزاله».. صاحب محل يقتل عريسًا ويصيب شقيقه بالمرج

اطلاق النار
اطلاق النار

شهدت منطقة المرج واقعة مأساوية عندما أقدم تاجر على إعدام شاب بالرصاص قبل زفافه، كما أصاب شقيقه سبب الخلاف معهما على شراء موبيليا.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي بإطلاق نار وسقوط قتيل، ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة م.س، 25 سنة، مصاب بعيار نارى بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق نارى باليد.

بإجراء التحريات، تبين أن المتوفى يستعد لإقامة حفل زفافه بعد عدة أيام، وحضر لاستلام موبيليا أشتراها من المتهم، لكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إصرها صاحب المحل بإطلاق النار على المجنى عليهما فقتل أحدهما وأصاب الآخر، ولاذ بالفرار ونجحت أجهزة الأمن فى ضبطه ومعه السلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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