«القابضة للصناعات الغذائية» تدرس حل مجالس إدارات الشركات التابعة لها

تدرس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حل مجالس إدارات الشركات الشقيقة التابعة لها.

وقالت مصادر مسؤولة بإحدي شركات تجارة الجملة في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه يجري خلال سبتمبر الجاري حل مجالس الإدارات لبعض الشركات منها تجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية، وتشكيل أخر مكون من 7 أعضاء.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الإدارة الذي من المزمع تشكيله خلال الشهر الجاري أو أكتوبر المقبل لن يسمح بحضور رئيس نقابه العاملين في جلساته، كما أنه سيسمح بتعيين رؤساء القطاعات التجارية ورؤساء المناطق لمدة عام.