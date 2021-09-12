الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس الغربية والكاثوليكية تحتفل بعدة مناسبات مهمة

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

تحتفل الكنائس الكاثوليكية في مصر، اليوم الأحد، بمختلف مذاهبها اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية، بالعديد من المناسبات.

الكنيسة اللاتينية
وتحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر، برئاسة الأنبا كلاوديو لوراتي الكومنياني، على مدار اليوم بحلول الأحد الرابع والعشرون من زمن السنة، وتذكار اختياريّ لاسم السيدة العذراء.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
بينما تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بعدة مناسبات مهمة على مدار اليوم، لعل أبرزها حلول الأحد الثاني من شهر توت، وتذكار شهادة العذراء هيرايس، بالإضافة إلى تذكار وجود جثمان القدّيس إسطفانُس أوّل الشهداء.

الكنيسة الكلدانية
وتحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول الأحد الثالث مِن موسم إيليا.

كنيسة الروم الملكيين
كما تحتفل كنيسة الروم الملكيين، برئاسة الأنبا جورج بكر، بتذكار الشهيد في رؤساء الكهنة أفتونوموس.

وذكرت الكنيسة إن: "القدّيس افتونوموس ايطاليّ الاصل، لجأ إلى بثينية هرباً من الاضطهاد الذي شنّه الامبراطور ديوكاسيانوس. اذ ثار الوثنيون للغيرة التي كان يبليها في نشر الايمان بالمسيح، فقتلوه وهو على المذبح يقيم الاسرار الالهية، فامتزج دمه بدم الحمل الذبيح المسيح الفادي".

الكنيسة المارونية
كما تحتفل الكنيسة المارونية بمصر، برئاسة المطران الأنبا جورج شيحان، بحلول الأحد السابع عشر من زمن العنصرة ومثل السامريّ الصالح.

الكنيسة السريانية
بينما تحتفل الكنيسة السريانية الكاثوليكية في مصر برئاسة ما افرام انطون سمعان المدبر البطريركي للكنيسة السريانية بالقاهرة، بحلول الأحد السادس عشر بعد العنصرة.

الكنيسة اللاتينية الموارنة الكلدانية السريانية المارونية

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حوار بلا أسرار

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