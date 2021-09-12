حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف

أصدر د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية، والتي تضمنها القرار رقم 704 لسنة 2021 بتكليف هاني رجب عبد الرحمن عبد الحافظ، رئيس مركز ومدينة ببا "للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة بني سويف، وتكليف مدحت صلاح محمد نائب رئيس مركز ومدينة ببا للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا

كما أصدر المحافظ القرار رقم 705 لسنة 2021 بتكليف حمادة راضي فهمي"نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن.

ووجه محافظ بني سويف، مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة أحمد مرسي باتخاذ ما يلزم لسريان هذه القرارات اعتبارا من تاريخ صدورها ولحين صدور تعليمات أخرى ، و أن يلغى كل قرار يخالف ذلك، لافتًا إلى أن القرارات جاءت بعد الإطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى قانون الخدمية المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.