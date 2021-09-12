المغرب: تسجيل 1953 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد، عن تسجيل 1953 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 904 آلاف و647 إصابة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضًا تسجيل 58 وفاة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 13 ألفًا و546 وفاة، كما تم تسجيل 4258 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 857 ألفًا و 655 متعافى.

وأشار البيان إلى أن مجموع التحاليل التي جرت- عقب إجراء 19 ألفًا و835 فحصًا خلال الـ(24) ساعة الماضية- بلغ 8 ملايين و449 ألفًا و362 فحصًا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس 2020.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.