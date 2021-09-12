الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم البحيرة» تعلن البدء في تنفيذ مجموعات التقوية المدرسية

يوسف الديب
يوسف الديب

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، البدء فى تنفيذ مجموعات التقوية المدرسية على مستوى جميع الإدارات التعليمية اعتبارا من  ١٠/٩/٢٠٢١، بالتنسيق مع مجلس أمناء المحافظة ومجلس أمناء الإدارات التعليمية وتفعيلًا للقرار الوزارى رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٢٠ الذى يهدف إلى تحسين مستوى الطلاب الدراسى بمقابل مادى مناسب بواسطة نخبة من المعلمين  يتم اختيارهم من خلال الطالب نفسه وباعداد تتناسب  مع مساحات القاعات المخصصة واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن القرار يتضمن تخفيض المجموعات بنسبة ٥٠% لأبناء المعلمين بالتربية والتعليم وبنسبة ٥٠% لأبناء الشهداء وبنسبة تخفيض 25% لباقى أبناء العاملين بالتربية والتعليم وبالنسبة لصفوف النقل، فسيكون المعلمين من داخل المدرسة وللطالب حرية الاختيار من بينهم ويتولى مدير المدرسة كل ما يخص المجموعات من تنظيم وإشراف وفيما يتعلق بالشهادتين الاعدادية والثانوية فسيقوم كل مدير إدارة تعليمية بتشكيل لجنة برئاسته؛ لمتابعة كل ما يخص مجموعات التقوية على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار فيما بينهم.

وشدد وكيل الوزارة على سرعة البدء فى التنفيذ وتجهيز القاعات المناسبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة واتباع جميع الإرشادات الوقائية والتباعد الاجتماعى واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، كما وجه بضرورة الإعلان والتنويه عن مجموعات التقوية بكل إدارة تعليمية لتوعية الطلبة وتعريف أولياء الأمور بأهميتها لصالح أبنائهم الطلاب، لضمان حُسن سير العملية التعليمية، فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المبذولة لمحاربة مراكز الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلبة وأولياء الأمور.

يوسف البحيرة وكيل الوزارة وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم عاملين

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حوار بلا أسرار

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