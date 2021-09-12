الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«قريطم»: استراتيجية حقوق الإنسان ترسخ لمبادئ الجمهورية الجديدة

علاء قريطم
علاء قريطم

أعرب علاء قريطم عضو مجلس النواب، عن بالغ سعادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، التي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر الجديدة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي للدولة المصرية الذي ترسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. 

وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة بالتعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

وأكد عضو مجلس النواب أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، مشيداً بما  بما دار خلال الجلسة النقاشية علي هامش اطلاق الاستراتيجية الوطنية، وتثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين.

حقوق الانسان عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المواطنين عضو مجلس النواب

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