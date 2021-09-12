الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات وكينيا تتفقان على مسارات جديدة للتعاون المشترك

الدكتور أحمد بن عبد
الدكتور أحمد بن عبد الله حميد

بحث الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع بيتي ماينا وزيرة الصناعة والتجارة وتطوير المشاريع في جمهورية كينيا، علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
واتفق الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - على خطط جديدة لتنمية الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وكينيا خلال الفترة المقبلة بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات بين الشركات الكينية ومجتمع الأعمال الإماراتي في المجالات التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع نطاق الشراكة وفتح مجالات وفرص اقتصادية واستثمارية نوعية وغير مسبوقة.
وناقش الطرفان تعزيز الجهود خلال المرحلة المقبلة لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني بين حكومتي البلدين وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تسهم في وضع برامج عمل ومسارات تعاون محددة للشراكات التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات وسبل تنميتها خلال السنوات المقبلة، بما يلبي تطلعات البلدين في بناء اقتصاد المستقبل، مع التركيز على قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات التحويلية والبنى التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة المتجددة باعتبارها قطاعات رئيسية للتعاون المستقبلي.
وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية التقدم الحاصل على صعيد تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، موضحا أن البلدين يزخران بالعديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تفتح مجالات أوسع للتعاون المستقبلي في القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وذلك في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال.
من جانبه، أوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا متواصلا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في حجم الاستثمارات المتبادلة، وتتركز الاستثمارات الإماراتية في قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية وتطوير وإدارة مراكز التسوق وقطاع التجزئة والترفيه والفنادق والمطاعم والرعاية الصحية والخدمات والتنقيب عن المعادن وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والتشييد وتناهز قيمة الاستثمارات الإماراتية في كينيا ما قيمته 11 مليار درهم مقابل نحو 291 مليون درهم قيمة الاستثمارات الكينية في الإمارات.
من جهتها، أشادت بيتي ماينا بالعلاقات التجارية المتينة بين دولة الإمارات وكينيا وما تنطوي عليه من فرص واعدة للنمو، مؤكدة اهتمام حكومة بلادها بالعمل مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لاستكشاف سبل توسيع الشراكة التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وشددت على أهمية الجهود المبذولة حاليا لتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

3 مراحل.. رحلة الغاز المصرى إلى لبنان عبر «الخط العربى»

«أهلا مدارس وكلنا واحد».. خطة الحكومة لمواجهة غلاء أسعار مستلزمات المدارس

«هستناكم.. وهتبقى أحلى فرحة».. آخر ما كتبته عروس كفر الشيخ قبل موتها

الرئيس السيسى يوجه بخروج تجهيزات المتحف المصرى الكبير بأعلى مستوى

«التعليم» تؤجل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتى 20 سبتمبر

ليبيا.. القبض على قائد عملية خطف وتعذيب العمالة المصرية فى العجيلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

«ما يمسكم يمسنا».. هكذا أحيت إسرائيل الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر (صور)

إسرائيل تسجل 10 آلاف و84 إصابة جديدة بكورونا

«كاشان».. «جانتس» يكشف قاعدة التدريب على إطلاق الطائرات المُسيّرة فى إيران