محللون عرب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «إنجاز مصرى كبير»

أشادت بها منظمات دولية وإقليمية

لاقى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حالة ترحيب في الأوساط الحقوقية العربية والدولية.

منشأ داخلي

وقال الخبير الحقوقي الليبي أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، إن مصر تؤكد من خلال استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، إن الأصل في حقوق الإنسان هو أنها ذات منشأ داخلي وطني بالأساس.

وأضاف "الحر" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاستراتيجية جاءت نتيجة الحوار والرأي اللذين دارا بين لفيف المشاركين باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، من قادة الفكر السياسي والقانوني والثقافي والإعلامي والنقابي وزملاء من الحقوقيين، لتخرج في النهاية كخطة إيجابية على طريق ترسيخ سيادة القانون، وحماية وتعزيز وصون حقوق الإنسان.

وتابع "الحر" بقوله، إن: "الرائع بهذه الاستراتيجية أنها تتضمن نصوصا صريحة بشأن الحقوق والحريات، وذلك تحت مسميات مختلفة مثل الحقوق الأساسية، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

تخرس الأبواق المأجورة

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي أحمد آل إبراهيم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع بحكمته وحنكته السياسية والاستراتيجية، العبور بمصر من مرحلة الخطر التي أعقبت ما سُمي بـ«الربيع العربي» في 2011.

وأضاف «آل إبراهيم» في تصريحات لـ«الدستور»، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها «السيسي» أمس، تضع النقاط على الحروف، وتشكل صورة وواقع مصر في المستقبل القريب وعلى المستوى الاستراتيجي.

وتابع بقوله، إن: «كثيرا من الأبواق المأجورة اتخذت خلال السنوات الماضية، حقوق الإنسان ذريعة للهجوم على مصر وتشويه صورتها في المحافل الدولية، وإعلان الاستراتيجية الوطنية لطمة على وجوه بعض المرتزقة الذين يوظفون حقوق الإنسان توظيفا سياسيا».

وأشار إلى أن الرئيس شدد على حرية الدين والمعتقد، وهذه لغة واضحة في مصر، وتفتقر إليها كثيرمن الدول، لافتا إلى أن التسامح والتعايش واحترام الآخر ركائز استقرار النسيج الاجتماعي في مصر.

الأمم المتحدة

وقالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نزهت شاميم خان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان راعت التوصيات التي تلقتها مصر خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019.

وأضافت في رسالة مُسجلة ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، أن التوصيات تم أخذها في الاعتبار خلال عملية الإعداد للاستراتيجية.

وأشارت إلى أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لديه موارد عديدة مفيدة يمكن استخدامها لدعم التنفيذ الفعال للاستراتيجية، بينها نظام الإجراءات الخاصة الذي يضم عددًا من الخبراء المستقلين للأمم المتحدة، ويقدمون التقارير ويوجهون المشورة العملية والأدوات إزاء مجموعة كبيرة من قضايا حقوق الإنسان.

البرلمان العربي

وأشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية وإنجازا من شأنه أن يعزز المنظومة المصرية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما تأتي ترجمةً لإرادة القيادة السياسية في إعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن مشاركة العديد من مؤسسات الدولة المصرية في إعداد هذه الاستراتيجية على مدار عام كامل ومراعاتها للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتوصيات المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، يعكس العمل الدؤوب والجهد الراقي والمتميز، والإصرار على أن تكون استراتيجية وطنية بمواصفات ومعايير عالمية.

وشدد العسومي على اهتمام البرلمان العربي بتعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى العربي، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، ستكون إحدى المرجعيات الرئيسية لعمل البرلمان العربي في هذا المجال.